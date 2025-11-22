Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании состава делегации на переговорах с США и «другими международными партнерами» Киева, а также «представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира».

Андрей Ермак (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Андрей Ермак (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Согласно документу, в украинскую делегацию войдут девять человек, ее возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Также в состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса президента Александр Бевз.

