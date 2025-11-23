WP: Евросоюз предложил не ограничивать ВСУ в своем варианте мирного плана

Евросоюз в своем варианте плана по урегулированию российско-украинского конфликта предложил не ограничивать действия ВСУ, а также передать ЗАЭС и Каховскую ГЭС под контроль Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на копию соглашения.

Согласно документу, лидеры ЕС также требуют предоставить Украине «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Остальные территориальные споры будут урегулированы после прекращения огня, следует из европейского плана.

Изначальный вариант мирного соглашения из 28 пунктов, который выдвинул президент США Дональд Трамп, предполагает сокращение состава ВСУ до 600 тыс. человек. Вашингтон не обнародовал документ официально, однако предполагаемый вариант опубликовали СМИ, а также депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

В соответствии с планом США, Запорожская АЭС будет запущена под контролем МАГАТЭ, а электроэнергию со станции Россия и Украина поделят поровну.

Источник WP сообщил, что свое предложение лидеры ЕС внесли 22 ноября в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге. По данным газеты, представители Германии, Франции и Великобритании присоединятся к переговорам по мирному плану, которые должны сегодня состояться в Женеве.