Участники G20 выступили за расширение Совета безопасности ООН

Участники саммита G20 выступили за расширение Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского и Карибского регионов, а также Латинской Америки.

«Мы обязуемся реформировать Совет Безопасности посредством преобразующей реформы, которая приведет его в соответствие с реалиями и требованиями XXI века»,— указано в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге. Из документа следует, что расширение Совбеза ООН, в том числе, позволит сделать его более инклюзивным, результативным, подотчетным и демократичным, а также поможет более эффективно распределить ответственность между всеми его членами.

В документе подчеркивается необходимость достижения «справедливого, всеобъемлющего и прочного» мира на Украине, а также в Палестине, Республике Конго, Судане и других регионах, в которых идут боевые действия.

Саммит G20 в ЮАР проходит с 22 по 23 ноября. По инициативе президента принимающей страны Сирила Рамафосы участники саммита утвердили совместную декларацию в начале мероприятий вопреки устоявшейся традиции.