Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство также отчиталось о переходе под контроль ВС РФ села Петровское в ДНР. Его заняли подразделения «Южной» группировки.

21 ноября подразделения группировки «Восток» заняли село Радостное в Днепропетровской области. С начала ноября «Восток» продвинулся вглубь Днепропетровской и Запорожской областей более чем на 230 кв. км. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, с начала месяца под контроль России в этом направлении перешло 13 населенных пунктов.