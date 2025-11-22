Трамп: Зеленскому придется принять мирный план США

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Украины придется согласиться с условиями мирного плана из 28 пунктов. В противном случае Киев будет вынужден продолжать боевые действия, добавил он.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Ему (Владимиру Зеленскому,— "Ъ") придется это одобрить. В какой-то момент он должен будет одобрить что-то … Думаю, что Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Господин Трамп также выразил уверенность, что мир между Россией и Украиной «приближается». Он также уточнил, что «разговаривает с людьми» по поводу урегулирования, но не уточнил, с кем именно.

21 ноября «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта» опубликовало Axios. Источники издания подтвердили, что перечисленные 28 пунктов были представлены Москве и Киеву для обсуждения. Президент России Владимир Путин сообщал, что Кремль получил текст мирного плана, и он может лечь в основу урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсудил план с американской стороной, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании. В обращении к нации он заявил, что всю следующую неделю будет работать над соглашением с США и Россией. Позднее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил мирный план из 28 пунктов с Дональдом Трампом. О содержании разговора он пообещал проинформировать других европейских лидеров.