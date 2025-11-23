Главные анонсы 24–30 ноября
Важные и интересные события предстоящей недели
24 ноября, понедельник
Начнется визит в Москву главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова.
В Анголе откроется саммит ЕС — Африканский союз с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
25 ноября, вторник
В Берлине начнутся сессии голосования бундестага по проекту бюджета на 2026 год, включающего финансовую помощь для Украины в размере €11,5 млрд.
В Исламабаде начнется десятое заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
26 ноября, среда
На Пхукете (Таиланд) начнется Российско-таиландский инвестиционный форум.
В Олимпии (Греция) состоится церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года.
27 ноября, четверг
В Бишкеке пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ с участием президента РФ Владимира Путина.
На Байконуре запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» к МКС.
Начнется визит папы римского Льва XIV в Турцию.
28 ноября, пятница
У православных верующих начнется Рождественский пост.
29 ноября, суббота
В Санкт-Петербурге начнется финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий.
30 ноября, воскресенье
В Приднестровье состоятся парламентские выборы.
Начнется пастырский визит папы римского Льва XIV в Ливан.
Состоится встреча министров ОПЕК+.
В Гондурасе пройдут всеобщие выборы.