Главные анонсы 24–30 ноября

24 ноября, понедельник

Начнется визит в Москву главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова.

В Анголе откроется саммит ЕС — Африканский союз с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

25 ноября, вторник

В Берлине начнутся сессии голосования бундестага по проекту бюджета на 2026 год, включающего финансовую помощь для Украины в размере €11,5 млрд.

В Исламабаде начнется десятое заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

26 ноября, среда

На Пхукете (Таиланд) начнется Российско-таиландский инвестиционный форум.

В Олимпии (Греция) состоится церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2026 года.

27 ноября, четверг

В Бишкеке пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ с участием президента РФ Владимира Путина.

На Байконуре запланирован запуск пилотируемого корабля «Союз МС-28» к МКС.

Начнется визит папы римского Льва XIV в Турцию.

28 ноября, пятница

У православных верующих начнется Рождественский пост.

29 ноября, суббота

В Санкт-Петербурге начнется финал всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий.

30 ноября, воскресенье

В Приднестровье состоятся парламентские выборы.

Начнется пастырский визит папы римского Льва XIV в Ливан.

Состоится встреча министров ОПЕК+.

В Гондурасе пройдут всеобщие выборы.