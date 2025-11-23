Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер художник и поэт Михаил Гробман

В Израиле в возрасте 86 лет умер художник, поэт и один из ключевых идеологов Второго русского авангарда Михаил Гробман.

Михаил Гробман в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Выставка художника Михаила Гробмана «Метаморфозы коллажа» в 2009 году в Московском музее современного искусства на Петровке

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Выставка художника Михаила Гробмана «Метаморфозы коллажа»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Выставка-проект Михаила Гробмана «Гробман: 4 выставки» в ММСИ в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Выставка-проект Михаила Гробмана «Гробман: 4 выставки» в ММСИ в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Выставка-проект Михаила Гробмана «Гробман: 4 выставки» в ММСИ в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома. Светлая память о нем навсегда останется с нами»,— написано на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Михаил Гробман родился в 1939 году в Москве. В 1956 — 1958 годах он учился в вечерней школе и работал каменщиком на стройке. Первая художественная выставка Михаила Гробмана состоялась в 1959 году в Ленинграде, а в 1965 году — в московском Доме художника, где выставлялись его работы, посвященные еврейской теме. В том же году господин Гробман опубликовал цикл стихотворений.

В 1971 году господин Гробман эмигрировал в Израиль. Там он в 1975-м организовал группу израильских художников «Левиафан», издавал одноименный журнал и стал одним из создателей израильского концептуализма.

