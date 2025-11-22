Guardian: Трамп назначил Дэна Дрисколла новым спецпредставителем США по Украине

Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпредставителем по вопросам Украины, сообщает The Guardian. Официально это назначение пока не подтверждено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэн Дрисколл (слева) и президент Дональд Трамп (июнь 2025 года)

Фото: Alex Brandon / AP Дэн Дрисколл (слева) и президент Дональд Трамп (июнь 2025 года)

Фото: Alex Brandon / AP

Reuters писало, что предыдущий спецпредставитель президента США Кит Келлог уйдет в отставку в январе 2026-го. Он занял пост в марте. Спецпосланник президента США — временная должность. Чтобы занимать ее дольше 360 дней, необходимо пройти утверждение в Сенате.

Дэн Дрисколл — одноклассник и друг вице-президента США Джей Ди Вэнса. Занимает должность министра армии США с 25 февраля 2025 года. Служил в армии США три с половиной года в качестве командира взвода кавалерийских разведчиков. До назначения в администрацию президента работал в инвестиционной фирме 100watt.

Источники The Guardian сообщали, что в конце следующей недели Москву посетит группа американских генералов, чтобы обсудить «мирный план Трампа» по Украине. Прилетит ли с ними господин Дрисколл, неизвестно.