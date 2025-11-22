Лукашенко по договоренности с Трампом помиловал 31 украинца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца. Он принял это решение в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По ее словам, господин Лукашенко помиловал украинцев для «создания условий для урегулирования вооруженного конфликта», а также из «принципов гуманизма и в качестве жеста доброй воли». Пресс-секретарь уточнила, что упомянутые граждане Украины совершили в Белоруссии уголовные преступления.

«Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне»,— уточнила Наталья Эйсмонт (цитата по БЕЛТА).

В июне Белоруссия освободила 14 осужденных, в том числе оппозиционного политика Сергея Тихановского. Решение было принято после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. В июле господин Лукашенко помиловал еще 16 человек. Он анонсировал новые переговоры с представителями США в декабре.