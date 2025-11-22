Трамп заявил, что его мирные предложения не являются окончательными

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Белым домом план по урегулированию российско-украинского конфликта — не «окончательное предложение» для Украины. Об этом он сказал журналистам у Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

«Нет. Даже близко нет. <...> Тем или иным способом мы должны положить этому (конфликту России и Украины.— “Ъ”) конец»,— сказал господин Трамп. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Согласно предполагаемому тексту мирного плана CША, во время сделки Украине придется пойти на серьезные уступки. Среди них — признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими, сокращение украинских вооруженных сил, подтверждение внеблокового статуса и другие.

Сегодня главы Евросовета, Еврокомиссии и лидеры некоторых стран G7 заявили, что американский план может служить основой для урегулирования, но требует доработки. Делегации Украины, США и ЕС встретятся в Женеве 23 ноября для переговоров по мирному соглашению.

