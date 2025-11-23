Российские войска заняли Петровское в ДНР

Под контроль вооруженных сил России перешло село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Село заняли подразделения «Южной» группировки войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

20 ноября Минобороны сообщало, что подразделения группировки занимают город Северск в ДНР. ВС России зашли в город, сейчас там ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ. Об этом президенту Владимиру Путину на этой неделе доложил командующий «Южной» группировкой Сергей Медведев.