Главные новости за 21 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Банк «Санкт-Петербург» по итогу трех кварталов 2025 года снизил чистую прибыль год к году на 11,1% — с 37,6 млрд рублей до 33,4 млрд. Аналитики говорят, что в ближайшие три месяца банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля и повышением уровня просрочки.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил вдову рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал к 12,5 годам в колонии общего режима по обвинению в убийстве мужа. Защита Кохал настаивала, что Александр Юшко скончался от передозировки наркотиков, а его вдова, чтобы сохранить репутацию музыканта, инсценировала его исчезновение.

Объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в третьем квартале 2025 года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,45 млрд рублей. За девять месяцев резиденты ОЭЗ направили в проекты около 30 млрд рублей, при этом, по данным Смольного, за первое полугодие было вложено лишь около половины этой суммы — 15,3 млрд рублей.

Псковское областное собрание приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы областного бюджета на 2026 год запланированы в размере 68,2 млрд рублей, расходы — 70,9 млрд рублей. Дефицит составит 2,7 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей меньше показателя 2025 года. По сравнению с действующим бюджетом доходная часть увеличится на 10 млрд рублей.

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, экс-чиновник требовал денег от учредителя охранного предприятия, имевшего контракты с образовательными учреждениями района. За 6 млн рублей он обещал не обращать внимания на недостатки в работе компании.

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи построит два парома для Калининградской области. Предварительная стоимость контракта составит 46,9 млрд рублей. Строительство судов может начаться в 2026 году, сдача запланирована на 2030 год.

Средняя запрашиваемая цена продажи офисных площадей класса А в Санкт-Петербурге выросла на 33% в период с конца 2022 года по ноябрь 2025 года. Стоимость квадратного метра в данном сегменте за обозначенный период увеличилась с 210 тыс. рублей до 280 тыс. рублей.

В 2026 году общий объем господдержки садоводств Ленинградской области должен увеличиться вдвое — до 65,6 млн рублей. На программу ремонта подъездных дорог к СНТ направят 2,8 млрд руб. Планируется, что до 2030 года в программе примут участие не менее 500 СНТ.

Стоимость техосмотра транспортных средств в Петербурге с 1 января 2026 года вырастет на 9,5% по сравнению с текущими тарифами. Для легковых автомобилей предельный размер платы составит 2 032 рубля 26 копеек против 1 855 рублей 78 копеек в 2025 году. Для мототранспортных средств (категория L) стоимость вырастет с 619 рублей 29 копеек до 678 рублей 18 копеек.

Военный суд приговорил заместителя начальника Центрального научно-исследовательского института Василия Панкова к 10 годам. Следствие установило, что в 2016 году он и его подчиненный получили взятку от сотрудников «НПК «Пеленгатор». Ранее экс-гендиректора НПК Валерия Дрогалина признали виновным в хищении более 100 млн рублей, выделенных на разработку систем вооружения и приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Главу НПК "запеленговали" с мошенничеством».