Средняя цена продажи офисов класса А в Петербурге выросла на 33% за три года

Средняя запрашиваемая цена продажи офисных площадей класса А в Санкт-Петербурге выросла на 33% в период с конца 2022 года по ноябрь 2025 года. Такими данными с «Ъ Северо-Запад» поделилась консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International.

Стоимость квадратного метра в данном сегменте за обозначенный период увеличилась с 210 тыс. рублей до 280 тыс. рублей. Наибольший рост пришелся на период с 2023 по 2024 год, когда офисы подорожали на 21% — с 220 тыс. до 266 тыс. рублей за кв. м. В текущем году темпы роста замедлились до 5%.

«Все больше девелоперов строят офисы под продажу, это позволяет им получать доход и избегать дорогого заемного финансирования»,— отметила партнер компании Сигуш Бабоян.

По ее словам, высокая динамика цен демонстрирует растущую востребованность такого формата среди компаний и частных инвесторов.

Артемий Чулков