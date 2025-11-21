Псковское облсобрание приняло проект бюджета на 2026-2028 годы в первом чтении

Псковское областное собрание приняло в первом чтении проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Доходы областного бюджета на 2026 год запланированы в размере 68,2 млрд рублей, расходы — 70,9 млрд рублей. Дефицит составит 2,7 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей меньше показателя 2025 года. По сравнению с действующим бюджетом доходная часть увеличится на 10 млрд рублей.

Консолидированный бюджет региона, включающий муниципальные образования, превысит 78 млрд рублей по доходам и 80,7 млрд рублей по расходам. Для доработки документа создана согласительная комиссия из 12 человек, куда вошли представители правительства и всех фракций облсобрания. Поправки к проекту бюджета представят до 28 ноября.

Артемий Чулков