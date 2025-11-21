Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Паромы для Калининградской области за 46,9 млрд рублей построит судозавод в Керчи

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы в Керчи построит два парома для Калининградской области. Предварительная стоимость контракта составит 46,9 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт», подведомственное Минтрансу. Строительство судов может начаться в 2026 году, сдача запланирована на 2030 год. На проектирование паромов претендует петербургское бюро «Петробалт», но рассматриваются и другие проектанты.

Керченский завод с 2014 года контролируется холдингом «Ак Барс», который в 2023 году анонсировал инвестиции в модернизацию предприятия на 8 млрд рублей.

