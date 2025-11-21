СКР направил в суд дело экс-главы администрации Красносельского района

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в управлении СКР по городу.

По версии следствия, экс-чиновник через посредника требовал денег от учредителя охранного предприятия, имевшего контракты с образовательными учреждениями района. За 6 млн рублей он обещал не обращать внимания на недостатки в работе компании и покровительствовать ее деятельности.

18 декабря 2024 года знакомый чиновника, выступивший посредником, получил от предпринимателя 6 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. На следующий день, в рамках оперативно-розыскного мероприятия, он передал 3 млн рублей бывшему главе администрации в служебном кабинете последнего.

Передавшего взятку знакомого Олега Фадеенко привлекли по статье о посредничестве во взяточничестве (291.1УК РФ), уточнили в СКР.

Артемий Чулков