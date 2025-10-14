Второй фигурант дела о мошенничестве в лаборатории Минобороны получил условный срок

Санкт-Петербургский городской суд назначил начальнику научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны Александру Богданову условный срок. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, Богданов участвовал в хищении бюджетных средств, выделяемых на исследования для Министерства обороны РФ. Его соучастником был генеральный директор НПК «Пеленгатор» Валерий Дрогалин, а организатором схемы учредитель НПК Валентин Голубенко, находящийся в международном розыске.

В результате их преступных действий из 294 млн рублей, полученных НПК в качестве оплаты работ, было похищено более 195 млн рублей.

По делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в рамках государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), суд назначил Богданову четыре года условно и взыскал с него в пользу Минобороны 195 млн рублей. Ранее аналогичное наказание получил Валерий Дрогалин.

Артемий Чулков