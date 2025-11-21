Стоимость техосмотра в Петербурге вырастет на 9,5% в 2026 году

Стоимость технического осмотра транспортных средств в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года увеличится на 9,5% по сравнению с текущими тарифами. Проект соответствующего постановления городского правительства опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для легковых автомобилей (категория М1) предельный размер платы составит 2 032 рубля 26 копеек против 1 855 рублей 78 копеек в 2025 году. Для мототранспортных средств (категория L) стоимость вырастет с 619 рублей 29 копеек до 678 рублей 18 копеек.

Наибольший абсолютный рост зафиксирован для грузовых автомобилей массой более 12 тонн (категория N3) — до 4 606 рублей 61 копейки с 4 206 рублей 57 копеек. Для автобусов массой свыше 5 тонн (М3) техосмотр будет стоить 4 403 рубля 61 копейку против 4 021 рубля 19 копеек в текущем году.

С декабря 2022 года техосмотр обязателен для грузовиков, такси и автобусов. Частным владельцам автомобилей необходимо проводить техосмотр, при постановке на учет и перерегистрации, если авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Артемий Чулков