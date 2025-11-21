Замначалника НИИ получил получил 10 лет за взятки от сотрудников НПК «Пеленгатор»

Военный суд приговорил заместителя начальника Центрального научно-исследовательского института Василия Панкова к 10 годам по делу о взятке в крупном размере группой лиц (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СКР.

Следствие установило, что в 2016 году он и его подчиненный получили взятку на сумму свыше 300 тыс. рублей от сотрудников «НПК «Пеленгатор» за покровительство при выполнении госконтракта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Условия контракта не были выполнены, в результате чего Минобороны понесло ущерб свыше 195 млн рублей. Помимо срока суд назначил Панкову штраф в 1,5 млн рублей, лишил его звания «полковник в отставке» и государственной награды. Также с него взыскали сумму ущерба и взятки.

Ранее суд признал экс-гендиректора НПК «Пеленгатор» Валерия Дрогалина виновным в мошенничестве, связанном с хищением более 100 млн рублей, выделенных на разработку систем вооружения и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Аналогичное наказание получил начальник научно-исследовательской лаборатории Военной академии воздушно-космической обороны Александр Богданов.

Подробнее о деле Дрогалина — в материале «Ъ-СПб» «Главу НПК "запеленговали" с мошенничеством».

Артемий Чулков