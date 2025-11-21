Объем господдержки садоводств Ленобласти в 2026 году вырастет до 65,6 млн рублей

В 2026 году общий объем господдержки садоводств Ленинградской области должен увеличиться вдвое — до 65,6 млн рублей. На программу ремонта подъездных дорог к СНТ направят 2,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Елена Игнатьева, Коммерсантъ

Планы развития представил отрасли на Дне садоводов «Золотой урожай» в БКЗ «Октябрьский» представил вице-губернатор Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

«Сегодня с государственной поддержкой в садоводствах региона создается современная инженерная и социальная инфраструктура. В Ленобласти принят приоритетный проект "СНТ 47 — территория комфорта", который объединит основные виды поддержки садоводствам»,— заявил господин Малащенко.

По словам чиновника, более 200 товариществ приступили к заполнению паспортов, которые станут основой для единого регионального стандарта благоустройства. Планируется, что до 2030 года в программе примут участие не менее 500 СНТ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в течение ближайших пяти лет власти Ленинградской области намерены инвестировать в развитие инфраструктуры СНТ в регионе 3 млрд рублей.

Андрей Цедрик