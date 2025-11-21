Инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» выросли в три раза в третьем квартале

Объем инвестиций резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в третьем квартале 2025 года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,45 млрд рублей. Такими данными в своем Telegram-канале поделился вице-губернатор Кирилл Поляков.

Наибольший вклад в рост обеспечили компании «БИОКАД», «Фармасинтез-Норд» и «ОДК-Климов», общий объем инвестиций которых превысил 17 млрд рублей. За девять месяцев 2025 года резиденты ОЭЗ направили в проекты около 30 млрд рублей, при этом, по данным Смольного, за первое полугодие было вложено лишь около половины этой суммы — 15,3 млрд рублей.

«Такой рост — свидетельство доверия бизнеса к режиму Особой экономической зоны»,— отметил господин Поляков. По его словам, созданные условия позволяют компаниям наращивать мощности, что укрепляет экономику города и создает новые рабочие места.

В понедельник на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов заявил, что в следующем году в ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируется ввести в эксплуатацию 11 новых производств. Между тем сроки строительства многих производств задерживаются минимум на год-два. Эксперты подтверждают, что сдвиг сроков в большинстве случае носит объективный характер и не является признаком системных проблем.

Артемий Чулков