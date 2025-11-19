Главные новости за 19 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

ФСБ Краснодарского края задержала священника, исключенного из Новороссийской епархии РПЦ, по обвинению в вербовке местных жителей для террористической организации.

Отдельные отели сети Marton в Краснодаре по-прежнему принимают бронирования до конца января 2026 года, несмотря на начавшееся исполнение решения суда о конфискации имущества у бывшего члена Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко.

Анапский аэропорт готов к возобновлению полетов, но в адрес воздушной гавани не поступало соответствующих распоряжений.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» представила проект скоростной трассы между Екатеринбургом и Краснодаром через магистраль М-12 «Восток».

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» направил в арбитражный суд Москвы повторный иск к ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» о взыскании свыше 1 млрд руб.

В Ильском Северского района в ночь на 19 ноября зафиксированы последствия падения обломков беспилотного аппарата, в результате которых повреждены 17 частных домов и два торговых объекта.

Уровень валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края в 2025 году оценивается ровно в 100%.

Следственные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Краснодара, где во время урока биологии несколько учеников пожаловались на резкий запах, а позже отравились.

Власти Анапы взяли под контроль разбирательство по инциденту с участием подростков, о котором ранее сообщили в социальных сетях. В публикациях говорилось, что группа молодых людей унижает и избивает девочку-подростка.