Из-за падения БПЛА в Северском районе Кубани повреждены 17 домов

В Ильском Северского района в ночь на 19 ноября зафиксированы последствия падения обломков беспилотного аппарата, в результате которых повреждены 17 частных домов и два торговых объекта. По данным местных властей, пострадавших среди жителей нет. На территории поселка работают аварийные и экстренные службы, завершившие первичное обследование, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повреждения отмечены по 19 адресам. В жилищном фонде зафиксированы разбитые стекла, деформированные двери и фасады, частично пострадали крыши, потолки и стены. На частных подворьях повреждены хозяйственные постройки, включая навесы и сараи.

Муниципальные власти заявили о готовности оказать необходимую помощь собственникам пострадавшего имущества.

Вячеслав Рыжков