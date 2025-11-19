В Анапе проверяют информацию об избиении девушки толпой подростков

Власти Анапы взяли под контроль разбирательство по инциденту с участием подростков, о котором ранее сообщили в социальных сетях. В публикациях говорилось, что группа молодых людей унижает и избивает девочку-подростка. По данным администрации города, пострадавшая девушка вместе с матерью подала заявление в полицию о нанесении побоев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В муниципалитете отмечают, что комиссия по делам несовершеннолетних совместно с правоохранительными органами и прокуратурой начала проверку, цель которой — установить всех участников конфликта и дать правовую оценку их действиям.

Ведомства продолжают сбор материалов и уточнение обстоятельств произошедшего.

Вячеслав Рыжков