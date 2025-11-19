СКР возбудил дело о халатности из-за отравления детей в школе Краснодара
Следственные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Краснодара, где во время урока биологии несколько учеников пожаловались на резкий запах. После ухудшения самочувствия одной из школьниц учитель вызвал скорую помощь, медики оказали подростку первую помощь. В тот же вечер двое других учеников были госпитализированы из дома.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, педагог отреагировала на жалобы учащихся только после того, как состояние одной из девочек заметно ухудшилось. Следственный отдел по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело о халатности.
Ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы и проводит комплекс мероприятий для установления причин произошедшего. Ход расследования находится под контролем руководства регионального управления СК.