СКР возбудил дело о халатности из-за отравления детей в школе Краснодара

Следственные органы Краснодарского края выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Краснодара, где во время урока биологии несколько учеников пожаловались на резкий запах. После ухудшения самочувствия одной из школьниц учитель вызвал скорую помощь, медики оказали подростку первую помощь. В тот же вечер двое других учеников были госпитализированы из дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, педагог отреагировала на жалобы учащихся только после того, как состояние одной из девочек заметно ухудшилось. Следственный отдел по Прикубанскому округу возбудил уголовное дело о халатности.

Ведомство назначило судебно-медицинские экспертизы и проводит комплекс мероприятий для установления причин произошедшего. Ход расследования находится под контролем руководства регионального управления СК.

Вячеслав Рыжков