Госкомпания «Автодор» представила проект трассы Екатеринбург — Краснодар

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» представила проект скоростной трассы между Екатеринбургом и Краснодаром через магистраль М-12 «Восток». Об этом пишет «РБК Екатеринбург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дорога длиной 1192 км пройдет в обход Волгограда, Саратова, Тольятти и Самары, а также через Бавлы в Татарстане. Конечной точкой станет выход на трассу М-12, по которой можно добраться из Екатеринбурга до Казани и далее до Москвы. Время поездки между уральской и кубанской столицами должно сократиться с нынешних 33 часов до 15.

Дорога будет платной. На отдельных участках ее расширят до четырех-шести полос. Около половины маршрута составят существующие дороги, которые модернизируют под скоростные стандарты.

Стоимость работ составляет 1,7 млрд руб., сообщает журнал «Эксперт Юг». Средства включены в инвестиционную программу «Автодора» до 2030 года. Сроки строительства определят после завершения проектирования.

Алина Зорина