В 2025 году уровень ВРП Краснодарского края оценивается в 100%

Уровень валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края в 2025 году оценивается ровно в 100%. Это незначительно ниже общероссийского показателя — 101%, рассказал в интервью «Review. Ъ-Кубань» первый вице-губернатор региона Игорь Галась. По его словам, основной вклад в достижение этого результата внесут положительные сдвиги в ключевых отраслях региональной экономики.

«Во-первых, значительный импульс обеспечит промышленный сектор, особенно ТЭК. Эффективная работа транспортного узла способствует росту экономических показателей региона и расширению его экспортного потенциала. Наконец, существенный вклад в обеспечение запланированного уровня ВРП сделает потребительская сфера»,— говорит первый вице-губернатор.

Также, по словам Игоря Галася, ожидается, что в ближайшие годы темпы роста экономики Кубани будут менее интенсивными, чем в предыдущие годы. Это, в частности, объясняется замедлением российской экономики и изменением конъюнктуры рынков.

«В этом году отмечается некоторое снижение объемов производства. Например, сельское хозяйство сталкивается с вызовами, связанными с погодными условиями. В строительной отрасли также есть снижение из-за высокой ключевой ставки. Транспортировка и хранение сталкиваются с проблемами логистического характера, что отражается на показателях отрасли»,— рассказывает Игорь Галась.

Также вице-губернатор отметил нехватку квалифицированных кадров (текущая потребность в 2025 году — около 67,7 тыс. специалистов) и снижение вследствие экспортных ограничений возможности сбыта продукции кубанскими предприятиями, что сказывается на их рентабельности и доходах бюджета.

Василий Хитрых