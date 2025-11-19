Отели Marton в Краснодаре продолжают работать после сообщений об изъятии активов

Отдельные отели сети Marton в Краснодаре по-прежнему принимают бронирования до конца января 2026 года, несмотря на начавшееся исполнение решения суда о конфискации имущества у бывшего члена Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко. Номера для резервирования доступны на официальном сайте сети отелей, сообщили «Ъ-Кубань» в службе бронирования.

Сейчас можно зарезервировать номера на декабрь и новогодние праздники. Информацию о закрытии отелей в службе бронирования не подтвердили.

Средняя стоимость проживания в одном из отелей Краснодара на двоих начинается от 1,9 тыс. руб. за ночь. Цена некоторых номеров превышает 16,3 тыс. руб.

В октябре 2025 года «Ъ-Кубань» писал, что судебные приставы Краснодара начали исполнять решение Останкинского суда Москвы о конфискации активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко. Сообщалось, что здания отелей сети Marton опечатывают, посетителей и персонал просят покинуть помещения.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Виктору Момотову и Андрею и Ивану Марченко. Суд постановил изъять в доход государства активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., включая 95 объектов недвижимости.

Алина Зорина