На Кубани задержали священника, работавшего на террористическую организацию

ФСБ Краснодарского края задержала священника, исключенного из Новороссийской епархии РПЦ, по обвинению в вербовке местных жителей для террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Задержанный возглавляет Греческую православную церковь имени Иверской Божией Матери на территории края. Более десяти лет назад его исключили из Новороссийской епархии Русской православной церкви.

Следствие установило, что с конца 2023 года священник контактировал с представителями различных террористических группировок. По их заданиям он вербовал жителей региона для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани.

При обысках по месту жительства подозреваемого обнаружили материалы, подтверждающие его проукраинскую пропагандистскую работу среди казачьих обществ и прихожан. Установлена связь арестованного с представителями «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Правоохранители также проверяют информацию о контактах священника с кураторами движения другой террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации).

