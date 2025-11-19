Банк «Зенит» вновь требует с Ильского НПЗ 1 млрд рублей

Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» направил в арбитражный суд Москвы повторный иск к ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» о взыскании свыше 1 млрд руб. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Исковое заявление поступило в суд 17 ноября и пока не принято к рассмотрению. Основания требований не уточняются.

В сентябре тот же суд оставил без рассмотрения первый иск банка к кубанскому нефтеперерабатывающему заводу на аналогичную сумму. Тогда «Зенит» требовал взыскать долг по договору об открытии кредитной линии. На предварительном заседании истец заявил о намерении урегулировать конфликт с ответчиком мирно и попросил оставить заявление без рассмотрения из-за утраты материально-правового интереса к спору. Суд ходатайство удовлетворил.

Алина Зорина