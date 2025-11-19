«Аэродинамика»: аэропорт Анапы готов к открытию, но распоряжений не поступало

Анапский аэропорт готов к возобновлению полетов, но в адрес воздушной гавани не поступало соответствующих распоряжений. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе холдинга «Аэродинамика», контролирующего аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Распоряжений о возобновлении работы в адрес Международного аэропорта Анапы не поступало. Со своей стороны мы продолжаем делать все возможное для обеспечения кадровой укомплектованности и производственной готовности к скорейшему возобновлению работы, в случае принятия решения об открытии воздушного пространства в Анапе»,— заявил Кирилл Осипов, пресс-секретарь холдинга «Аэродинамика».

Информация о возможном открытии аэропорта в Анапе была озвучена на форуме «Транспортная неделя». Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в южных и центральных регионах страны в ближайшем времени могут снять ограничения на полеты. Глава министерства отмечал, что окончательное решение об открытии воздушных гаваней остается за службами безопасности.

Аэропорты Воронежа, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Анапы, Симферополя и других городов на юге и в центре России остаются закрытыми с 2022 года. В этом году воздушное пространство открыли над Краснодаром и Геленджиком, без перерыва продолжает функционировать аэропорт Сочи.

София Моисеенко