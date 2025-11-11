Главные новости за 11 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Колпинском районе Петербурга планируют построить новое предприятие по производству труб большого диаметра. Для этого городские власти утвердили изменения в документацию по планировке территории в промышленной зоне «Металлострой». Ранее на участке предполагалось строительство только одного объекта производственного назначения, теперь их там должно быть два. Предполагаемый объем инвестиций в новый проект в Смольном не назвали.

В Санкт-Петербурге под суд попала банда ультраправых подростков, устроивших осенью 2022 года массовую драку в саду Сан-Галли: они нападали на сверстников на почве идеологической и национальной неприязни. Молодые неонацисты, большая часть их которых отделалась условными сроками, в конечном итоге оказались на свободе. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Ранее осужденного бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в хищении нескольких миллиардов рублей при заключении строительных контрактов. Новое уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в сентябре 2024 года. По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Лавленцев создал организованную группу для вывода средств через подконтрольные компании. С 2017 по 2019 год по фиктивным договорам займа было перечислено более 2,5 млрд рублей.

Бюджетная комиссия правительства Санкт-Петербурга 11 ноября рекомендовала поддержать все поправки в проект бюджета на 2026-2028 годы, одобренные бюджетно-финансовым комитетом (БФК) городского Заксобрания. На прошедшем накануне заседании члены БФК поддержали предложение об увеличении доходов города с 1,453 до 1,461 трлн рублей, а расходов — до 1,65 трлн рублей. Всего ко второму чтению проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов депутаты подали 33 поправки. Из них БФК одобрил 20.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте SIM-карт. Пятеро участников организованной группы обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, с января 2022 по апрель 2023 года обвиняемые, среди которых — руководитель службы продаж регионального филиала крупного оператора связи, приобрели и активировали не менее 577 SIM-карт, зарегистрировав их на несуществующих лиц. В дальнейшем «серые» SIM-карты использовались для перевода похищенных у граждан денежных средств на криптокошельки.

В середине дня очевидцы сообщали о масштабном сбое в работе мобильного интернета у операторов МТС, «Мегафон», «Т-мобайл» и «Билайн» в Петербурге. По статистике DownDetector, его начали фиксировать после 11:00, а пик сообщений о проблемах пришелся на 13:30. В городском комитете по информатизации и связи заявили, что проблемы с качеством мобильного интернета в Петербурге вызваны введенными мерами безопасности. В ведомстве отметили, что в период отключений государственные интернет-ресурсы доступны без ограничений.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск ГУП «Петербургский метрополитен» к организаторам террористического акта в апреле 2017 года. Их обязали возместить 67 млн рублей. Требования предприятия о взыскании денежных средств были зарегистрированы в мае 2025 года. Ответчиками стали 11 человек. Метрополитен потребовал с них указанную сумму, поскольку взрыв нанес материальный ущерб подземке, предприятие также предоставило выплаты потерпевшим.

Верховный суд Карелии вынес приговор 20-летней петербурженке, признанной виновной в госизмене. Фигурантка получила 14 лет колонии общего режима. Сотрудники ФСБ установили, что девушка, «разделяя идеологию запрещенной в РФ террористической организации и выражая несогласие с проведением СВО», вышла на связь с представителем Службы безопасности Украины. Через интернет она передала СБУ сведения, составляющие гостайну. В дальнейшем, по указанию украинского куратора, она занималась вербовкой других лиц для участия в террористической деятельности.

Правительство Ленинградской области утвердило повышение прожиточного минимума на 6,8% с 1 января 2026 года. О подписании соответствующего постановления сообщили в пресс-службе областной администрации. Прожиточный минимум в регионе составит 20 265 рублей в среднем на душу населения. Для трудоспособного населения он установлен в размере 22 089 рублей, для пенсионеров — 17 428 рублей, для детей — 19 657 рублей.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вновь отправил под административный арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко). Это уже третье административное дело по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка), которое закончилось для исполнительницы арестом. Также отбывать его снова будет гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов. Все подробности — в материале «Ъ Северо-Запад».

В Петербурге ищут подрядчика для реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня» на Лиговском проспекте. На проведение работ выделено 806 млн рублей. Министерство культуры РФ ожидает, что исполнитель завершит их к концу ноября 2028 года. В документах указано, что общая площадь памятника архитектуры составляет почти 2,8 тыс. кв. м. Собор восстановят за счет средств федерального бюджета.

Петербургская компания ООО «Формула льда» стала победителем конкурса на выполнение работ по оборудованию катков на Адмиралтейской площади в центре Воронежа. Согласно материалам на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 47,2 млн рублей. Победитель тендера снизил начальную цену на 10 тыс. рублей. Подрядчику необходимо будет выполнить работы в два этапа. В рамках первого — до 14 декабря — нужно установить два катка общей поверхностью 3,9 тыс. кв. м. Второй этап — с 15 декабря до 26 марта — предполагает обслуживание и демонтаж ледовых арен.

Из Ленинградской области для Санкт-Петербурга вновь доставят праздничную ель. Главный символ Нового года установят на Дворцовой площади к 20 декабря, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Северную столицу уже начали преображать к празднику. Первые гирлянды появились на Московском проспекте, Красногвардейском, Могилевском и Старо-Никольском мостах. В начале декабря Смольный в ходе заседания окончательно утвердит концепцию и формат праздничных мероприятий.