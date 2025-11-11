«Формула льда» из Петербурга оборудует катки в Воронеже за 47,2 млн рублей
Петербургская компания ООО «Формула льда» стала победителем конкурса на выполнение работ по оборудованию катков на Адмиралтейской площади в центре Воронежа. Согласно материалам на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 47,2 млн рублей. Победитель тендера снизил начальную цену на 10 тыс. рублей.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По информации «Ъ-Черноземье», второй участник торгов предложил снижение цены контракта на 1,8 тыс. рублей. Его имя при этом не раскрывается.
Подрядчику необходимо будет выполнить работы в два этапа. В рамках первого — до 14 декабря — нужно установить два катка общей поверхностью 3,9 тыс. кв. м. Второй этап — с 15 декабря до 26 марта — предполагает обслуживание и демонтаж ледовых арен.
Согласно открытым данным, ООО «Формула льда» зарегистрировано в 2012 году в Петербурге. Основным профилем указано строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором и владельцем 60% компании значится Александр Грязнов, еще 40% принадлежат Константину Шашелеву. По итогам прошлого года выручка организации составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 93 млн рублей.