Суд в Петербурге в третий раз арестовал уличных музыкантов группы «Стоптайм»

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга снова отправил под административный арест на 13 суток уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко). Это уже третье административное дело по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка), которое закончилось для исполнительницы арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Наоко (Диана Логинова) в зале суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Певица Наоко (Диана Логинова) в зале суда

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Поводом для ареста стал уличный концерт музыкальной группы «Стоптайм» на Сенной площади вечером 27 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Как отмечается в протоколе, исполнители организовали одновременное пребывание 25 человек на площади, что в итоге мешало проходу других граждан. Адвокат Дианы Логиновой настаивала на том, что на площади достаточно места, а такое количество слушателей не могло создать препятствия для пешеходов. Она просила приобщить к делу карту места, где выступала Наоко с группой, а также допросить мать Дианы Ирину в качестве свидетеля. Эти ходатайства суд удовлетворил, однако отказался вызвать в суд полицейских и пешеходов, которые пожаловались на музыкантов.

Суд счел Диану Логинову виновной и назначил ей 13 суток административного ареста. Девушка вину не признала. Она подтвердила, что выступала на площади, но настаивала, что не была организатором помех пешеходам.

Новые 13 суток ареста назначили и гитаристу группы, жениху госпожи Логиновой Александру Орлову. Музыкантов держат под арестом по административным статьям уже почти месяц. Впервые их арестовали в середине октября после обсуждения общественников в интернете репертуара музыкантов: те исполняли песни иностранных агентов. Помимо этого, Диане Логиновой назначали арест по статье о мелком хулиганстве и штрафовали на 30 тыс. рублей по делу о дискредитации армии также за уличные выступления. Попытки защитницы оспорить решения суда не дали результата.

Полина Пучкова