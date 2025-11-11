Бюджетная комиссия Смольного одобрила поправки к проекту бюджета на 2026-2028 годы

Бюджетная комиссия правительства Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова рекомендовала поддержать все поправки в проект бюджета Северной столицы на 2026-2028 годы, одобреные бюджетно-финансовым комитетом (БФК) городского Законодательного собрания. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

На прошедшем накануне заседании члены БФК поддержали предложение об увеличении доходов города с 1,453 до 1,461 трлн рублей, а расходы — на те же 8,3 млрд, до 1,65 трлн рублей. Всего ко второму чтению проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов депутаты подали 33 поправки — рекордное количество за последние три года. Из них БФК одобрил 20.

Артемий Чулков