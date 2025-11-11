Смольный: ограничение работы интернета в Петербурге связано с мерами безопасности

Проблемы с качеством мобильного интернета в Санкт-Петербурге вызваны введенными мерами безопасности. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на городской комитет по информатизации и связи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в период отключений государственные интернет-ресурсы доступны без ограничений. Мобильные операторы «Мегфон» и «Билайн» подтвердили проблемы со связью и заявили, что перебои произошли по независящим от них причинам. Пользователям порекомендовали использовать для общения Wi-Fi и SMS.

Ранее очевидцы сообщали о масштабном сбое в работе мобильного интернета у операторов МТС, «Мегафон», «Т-мобайл» и «Билайн» в Петербурге. По статистике платформы DownDetector, его начали фиксировать после 11:00, а пик сообщений о проблемах с соединением пришелся на 13:30. К этому времени количество жалоб по сравнению с 10:30 возросло более чем в 88 раз.

Артемий Чулков