Прожиточный минимум в Ленобласти вырастет на 6,8% с 1 января 2026 года

Правительство Ленинградской области утвердило повышение прожиточного минимума на 6,8% с 1 января 2026 года. О подписании соответствующего постановления сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прожиточный минимум составит 20 265 рублей в среднем на душу населения. Для трудоспособного населения он установлен в размере 22 089 рублей, для пенсионеров — 17 428 рублей, для детей — 19 657 рублей.

Установление величины этого показателя до 15 ноября текущего года является требованием федерального законодательства для всех субъектов РФ.

Прожиточный минимум во всей России, согласно проекту федерального бюджета, в следующем году вырастет с 17 733 до 18 939 рублей.

Артемий Чулков