Суд в Петербурге рассмотрит дело об организованном обороте «серых» SIM-карт

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте SIM-карт. Пятеро участников организованной группы обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2022 года по апрель 2023 года обвиняемые, среди которых — руководитель службы продаж регионального филиала крупного оператора связи, приобрели и активировали не менее 577 SIM-карт, зарегистрировав их на несуществующих лиц.

В дальнейшем «Серые» SIM-карты использовались для перевода похищенных у граждан денежных средств на криптокошельки, полагают в ведомстве.

Расследование вело ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Материалы дела будут направлены в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Артемий Чулков