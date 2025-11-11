Крестовоздвиженский казачий собор отреставрируют за 800 млн рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня» на Лиговском проспекте. На проведение работ выделено 806 млн рублей.

Министерство культуры РФ ожидает, что исполнитель завершит их к концу ноября 2028 года. В документах указано, что общая площадь памятника архитектуры составляет почти 2,8 тыс. кв. м. Собор восстановят за счет средств федерального бюджета.

Подрядчик должен обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Ему предстоит разработать проектную документацию ремонта, привести в нормальное состояние металлические конструкции, конструкции и детали из естественного и искусственного камня, восстановить живопись (монументальную, станковую).

Татьяна Титаева