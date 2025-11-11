Завод по производству труб большого диаметра построят в промзоне «Металлострой»
В Колпинском районе Петербурга планируется построить новое предприятие по производству труб большого диаметра. Для этого городские власти утвердили изменения в документацию по планировке территории в промышленной зоне «Металлострой».
Фото: Пресс-служба Смольного
Как уточнили в пресс-службе Смольного, ранее на участке предполагалось строительство только одного объекта производственного назначения и коммунальной инфраструктуры для него. Теперь же планируется возведение двух капитальных строений.
Предполагаемый объем инвестиций в новый проект в администрации Петербурга не назвали.
