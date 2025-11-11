Завод по производству труб большого диаметра построят в промзоне «Металлострой»

В Колпинском районе Петербурга планируется построить новое предприятие по производству труб большого диаметра. Для этого городские власти утвердили изменения в документацию по планировке территории в промышленной зоне «Металлострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как уточнили в пресс-службе Смольного, ранее на участке предполагалось строительство только одного объекта производственного назначения и коммунальной инфраструктуры для него. Теперь же планируется возведение двух капитальных строений.

Предполагаемый объем инвестиций в новый проект в администрации Петербурга не назвали.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал о планах запустить вторую очередь «Завода электроаппарат» (дочернее предприятие АО ВО «Электроаппарат») в ОЭЗ Санкт-Петербурга в 2027 году.

Андрей Цедрик