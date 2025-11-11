Петербурженку осудили на 14 лет за передачу гостайны украинским спецслужбам

Верховный суд Карелии вынес приговор 20-летней жительнице Санкт-Петербурга, признанной виновной в государственной измене. Гражданка Игнатенко получила 14 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники спецслужбы установили, что девушка, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации и выражая несогласие с проведением СВО, вышла на связь с представителем Службы безопасности Украины.

Через интернет она передала ему сведения, составляющие государственную тайну. В дальнейшем, по указанию украинского куратора, она занималась вербовкой других лиц для участия в террористической деятельности.

Помимо основного наказания, суд также назначил фигурантке ограничение свободы на один год и запрет администрировать сайты в интернете в течение двух лет.

В декабре 2024 года осужденная уже была признана виновной по другим статьям — покушение на убийство и призывы к терроризму (ч. 3 ст. 30 — п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Артемий Чулков