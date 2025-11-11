Тинейджеры вышли по срокам

В Санкт-Петербурге под суд попала банда ультраправых подростков, устроивших осенью 2022 года массовую драку в саду Сан-Галли: они нападали на сверстников на почве идеологической и национальной неприязни. Молодые неонацисты, большая часть их которых отделалась условными сроками, в конечном итоге оказались на свободе. В разговоре с «Ъ Северо-Запад» эксперты отметили, что по ряду причин в стране сейчас действительно наблюдается всплеск субкультур, подражающий движениями начала «нулевых», в том числе самым радикальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинский районный суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ленинский районный суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении десятерых человек, являвшихся на момент совершения преступления несовершеннолетними: Руслана Бабаева, Алексея Самсоненко, Михаила Астапенко, Александра Колесникова, Никиты Полушина, Фахира Хамидовича, Олега Вилина, Максима Пятова, Артема Чмыхалова и Даниила Михайлова. Их признали виновными в групповом хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Юноши, согласно материалам дела, придерживались национал-социалистических взглядов.

В ноябре 2022 года ультраправые подростки встретили в саду Сан-Галли четверых сверстников, которых они посчитали сторонниками левой идеологии. Один из обвиняемых, Бабаев, поинтересовался у потерпевшего о его национальности.

«Получив ответ, что тот наполовину нерусский, он достал нож и стал угрожать другому участнику конфликта, отличавшемуся ярким цветом волос. Вскоре группа подростков напала на своих оппонентов, причинив им физическую боль и моральный вред»,— передает объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие также установило, что это была не единственная подобная вылазка. В начале следующего года трое из фигурантов подошли на Измайловском проспекте к молодому человеку, которого также заподозрили в противоположных взглядах.

Неонацисты стали расспрашивать о политических убеждениях, затем заставили показать телефон для проверки и потребовали выйти из паблика антифашистов, а также публично на камеру выразить поддержку национал-социалистам. Когда тот отказался, его ударили в лицо.

По итогам суда один из осужденных, Руслан Бабаев, получил 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, но с учетом времени в СИЗО был освобожден в зале суда. Остальные получили условные сроки — от года до двух лет. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших: с нескольких подсудимых взыскано от 20 до 30 тыс. рублей в пользу пострадавших.

В последние годы в крупных российских городах снова появились молодежные субкультуры, которые подражают движениями начала 2000-х годов. Однако опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты констатируют, что масштаб нынче все же не тот.

«Там, где в начале "нулевых" были десятки и сотни, теперь единицы. Увидеть на улице единовременно пару десятков представителей агрессивных неформальных субкультур сейчас сложно. А когда-то такие шайки злых уличных романтиков шатались по Петербургу»,— вспоминает петербургский общественный деятель, член незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Андрей Песоцкий.

Ивент-менеджер книжного магазина «Листва» и член петербургского отделения национал-демократического движения «Общество.Будущее» Савва Федосеев отмечает, что уличные субкультурные войны вернулись аккурат после пандемии.

«Казалось бы, что в 2012–2015 годах они закончились, что, в принципе, было правдой. Но вернулись они все-таки в дни ковида. Первые новости возникли тогда. Позже субкультурные войны появились снова именно в регионах, где новое поколение было оторвано от умеренных политических сил, работающих в легальном поле. У них не было контакта со своими предшественниками, которые занимались уличными войнами, где 99% закончили очень плачевно: либо получили сроки, либо их несли четверо. Люди не понимают последствий, не понимают, что насилие ведет в небытие и разрушает их жизни. Печально, что такие ребята бросают негативную тень на большое патриотическое движение»,— полагает собеседник «Ъ Северо-Запад».

Наметившаяся тенденция, по мнению господина Федосеева, крайне печальна и связана со многими аспектами. Это, подчеркивает он, продиктовано и непростой экономической ситуацией и тем, что современная Российская Федерация «немножко замыкается в себе, потому что действительно окружена врагами». К этому, считает национал-демократ, нужно прибавить количество насилия в инфополе.

Андрей Кучеров