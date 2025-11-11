Главные новости за 11 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 13 беспилотников.

Пенсионерка из Краснодара толкнула школьницу на пути в московском метро. Суд заключил 64-летнюю женщину под стражу.

Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела по статье о получении взятки.

Правительство Москвы выделит Крыму 9 млрд руб. в течение трех лет. Средства предназначены для развития здравоохранения, благоустройства территорий и обновления общественного транспорта на территории региона.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю установил личности шести подростков, которые нападали на сверстников в Краснодаре.

Пользователи мобильной связи и интернета по всей России 11 ноября столкнулись с перебоями в работе сотовых сетей и затрудненным доступом к ряду интернет-ресурсов. Согласно данным портала «Сбой.рф», проблемы затронули абонентов всех крупных операторов. В частности, на проблемы жалуются жители Краснодара.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жителю Сочи Игорю Савватееву, признанному виновным в убийстве дочери своей сожительницы.

Краевые власти будут просить правительство продлить отсрочку по уплате налогов отельерам Анапы и Темрюкского района.

В аэропорту Краснодара начались регулярные рейсы авиакомпании Nordwind Airlines по маршруту Краснодар — Казань.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) о защите чести и достоинства.