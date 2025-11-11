Краснодарка толкнула школьницу на пути в московском метро

Пенсионерка из Краснодара толкнула школьницу на пути в московском метро. Суд заключил 64-летнюю женщину под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

9 ноября на платформе станции метро «Таганская» обвиняемая толкнула 13-летнюю школьницу на пути. По словам пенсионерки, она это сделала из-за того, что девочка громко смеялась и смотрела на нее, женщина восприняла это как личное оскорбление. Она также добавила, что у нее не было умысла причинить несовершеннолетней вред.

Суд назначил фигурантке психолого-психиатрическую экспертизу. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, обвиняемую в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) Галину Малухину заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Алина Зорина