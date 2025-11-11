Краснодарцы пожаловались на сбои в работе интернета

Пользователи мобильной связи и интернета по всей России 11 ноября столкнулись с перебоями в работе сотовых сетей и затрудненным доступом к ряду интернет-ресурсов. Согласно данным портала «Сбой.рф», проблемы затронули абонентов всех крупных операторов. В частности, на проблемы жалуются жители Краснодара.

За последние несколько часов от жителей Краснодарского края поступило 125 жалоб на ухудшение качества связи и мобильного интернета.

Больше всего обращений зарегистрировано в отношении МТС — 366 из 20 регионов страны, из которых 13% пришлись на Краснодарский край. По числу жалоб регион уступил только Москве, где зафиксировано 24% всех сообщений.

В адрес «Мегафона» поступило 333 жалобы, в том числе 10% — от пользователей Кубани. Больше обращений зафиксировано лишь из Санкт-Петербурга и Москвы.

Проблемы с работой Tele2 отметили 241 пользователь, из них 4% — жители Краснодарского края. На «Билайн» пожаловались 231 раз, доля обращений из региона составила 6%. Нарекания на работу Yota поступили от 119 пользователей, из которых 4% — с Кубани.

Помимо перебоев со связью, часть пользователей сообщала о трудностях с доступом к отдельным сайтам и сервисам, включая ГИБДД, YouTube, Telegram, «Ростелеком» и другие.

Причины сбоев операторы связи официально не комментировали.

Вячеслав Рыжков