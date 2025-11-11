Правительство Москвы направит Крыму 9 млрд рублей помощи
Правительство Москвы выделит Республике Крым 9 млрд руб. в течение трех лет на развитие здравоохранения, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Фото: Официальный сайт Кремля
«Сергей Семенович — спасибо ему — принял решение еще по 3 миллиарда на три следующие года выделить нам, то есть дополнительно это тоже будет: объекты здравоохранения, непосредственно придомовые территории, общественные территории, обновление общественного транспорта»,— заявил Сергей Аксенов.
По словам главы Республики Крым, к настоящему времени Крым получил от Москвы помощь в объеме до 53 млрд руб.