Забивший ремнем дочь сожительницы сочинец не смог обжаловать приговор

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор жителю Сочи Игорю Савватееву, признанному виновным в убийстве дочери своей сожительницы. Решение Центрального районного суда Сочи, вынесенное на основании вердикта присяжных заседателей, вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обвиняемый Савватеев был признан виновным по ч. 2 ст. 117 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Апелляционная инстанция не усмотрела оснований для смягчения наказания и отклонила жалобу защиты.

Вячеслав Рыжков