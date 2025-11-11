Nordwind Airlines начала выполнять рейсы из Краснодара в Казань

В аэропорту Краснодара начались регулярные рейсы авиакомпании Nordwind Airlines по маршруту Краснодар — Казань. Первый рейс из столицы Татарстана прибыл сегодня, его встречали водной аркой, пассажирам вручили памятные сувениры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. На маршруте задействованы самолеты Airbus A321 на 220 пассажирских мест, вылет из Краснодара запланирован на 17:30, время в пути составит 3 часа 30 минут.

Новое направление расширяет транспортную доступность между регионами и удовлетворяет высокий спрос на перелеты в деловую и туристическую столицу Татарстана. Загрузка первого рейса превысила 85%, обратного — 95%.

Заместитель гендиректора аэропортового холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что возобновление рейсов будет востребовано жителями не только юга России, но и Приволжского федерального округа, а транзит через Казань облегчит поездки сибирских пассажиров.

Вячеслав Рыжков