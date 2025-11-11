СКР установил личности шести подростков, нападавших на сверстников в Краснодаре

Следственный комитет России по Краснодарскому краю установил личности шести подростков, которые нападали на сверстников в Краснодаре. Двое наиболее активных участников группы задержаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, с сентября 2025 года в микрорайоне Губернском в Краснодаре группа подростков избивала своих сверстников. В рамках расследования задержаны 15- и 17-летние школьники. Еще одна участница группы, с учетом особенностей здоровья, была помещена в специализированное учреждение закрытого типа. Остальным несовершеннолетним были избраны меры пресечения, не ограничивающие их от общества.

Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также устанавливают иных возможных участников группы.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанных фигурантов под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления»,— говорится в сообщении ведомства.

«Ъ-Кубань» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о группе несовершеннолетних из Краснодара, которые систематически избивали сверстников. Одновременно ведется проверка на предмет халатности должностных лиц системы профилактики, которые могли бездействовать.

Алина Зорина