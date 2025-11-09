Главные новости за неделю 3-9 ноября. Кавказ

Легкомоторный самолет «Сокол» с тремя людьми на борту совершил аварийную посадку в поле возле х. Веселый в Андроповском округе Ставропольского края, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. По информации ведомства, воздушное судно приземлилось по техническим причинам.

В 2025 году в Ставропольском крае зарегистрировано более 500 браков, в которых супруги принадлежат к разным национальностям. Большую часть браков составили союзы между русскими, татарами, армянами, греками и даргинцам.

Во время проведения соревнований по мотокроссу в селе Красногвардейском при столкновении трех мотоциклов погиб 16-летний спортсмен. По данному факту о возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Полиция Кабардино-Балкарии задержала 40-летнюю жительницу Нальчика по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Оперативники в ходе обыска квартиры по улице Идарова изъяли 1358 капсул и 920 таблеток. Экспертиза установила: общее количество препаратов превышает 825 граммов по массе и содержит вещества, оборот которых запрещен или ограничен в России.

Бывший руководитель ГКУ «Ставропольавто» Дмитрий Щербаков назначен руководителем нового городского комитета по организации транспортного обслуживания населения в Ставрополе.

В Дагестане нашли обустроенную в «Газели» майнинг-ферму. С помощью 72 единиц оборудования местный житель похитил электроэнергии на 1,5 млн руб.

В Ставропольском крае по подозрению в коррупции задержали бывшего заместителя министра строительства и архитектуры региона и старшего инспектора государственного строительного надзора. Следствие считает, что подозреваемые вступили в преступный сговор, чтобы получать взятки от застройщиков Ессентуков.

В Дагестане три жителя села Чанкурбе Буйнакского района пострадали от отравления угарным газом. Предварительное расследование показало, что причинами происшествия стали применение несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе.

В поселке Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана разбился частный вертолет, следовавший из Кизляра в Избербаш. Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МЧС по республике. По информации оперативных служб, четыре человека погибли на месте. Троих пострадавших госпитализировали.

Газопровод Невинномысск-Моздок между Ставропольем и Северной Осетией после ремонта введен в эксплуатацию. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» завершило устранение дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии магистрального газопровода протяженностью 250 км.

Прокуратура в Ставропольском крае организовала проверку обстоятельств взрыва бытового газа в гаражном кооперативе в Минеральных Водах. ЧП случилось утром 9 ноября. В результате случившегося пострадал человек.

В Ставропольском крае арестовали 4,8 тысячи товаров за нарушение требований обязательной маркировки. Среди изъятых товаров: 4,6 тыс. табачных изделия, 140 единиц продукции легкой промышленности, 11 парфюмерных товаров и 60 упаковок воды.